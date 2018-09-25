Экзархи Константинопольского патриархата должны покинуть Киев - УПЦ
В УПЦ считают, что деятельность Константинопольского патриархата на Украине является антиканонической.
Фото: sinod.church.ua
Священный синод Украинской православной церкви (УПЦ) требует от экзархов Константинопольского патриархата покинуть Киев. Об этом сообщается на сайте УПЦ.
«Экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви», - говорится в сообщении.
Также в нем говорится, что деятельность Константинопольского патриархата на Украине является антиканонической.
Ранее сообщалось, что Русская православная церковь за рубежом приостановила совместные с архиереями Константинопольского патриархата службы и отказалась от работы в епископских ассамблеях, если там присутствуют представители Константинополя.