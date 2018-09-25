Узник морозильной камеры: продавцы супермаркета в Сургуте заперли подростка в холодильнике

Сотрудники сети супермаркетов «Пятерочка» заперли подростка в морозильной камере. Молодого человека заподозрили в краже и посадили под замок дожидаться полиции. Инцидент произошел в Сургуте. В прокуратуре по данному факту проводится проверка, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сейчас работники прокуратуры города выясняют все обстоятельства произошедшего, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

Юноша, оказавшийся в заточении, сумел снять происходящее на видео и выложить ролик в Сеть. На кадрах видно, что продавцы с ним особо не церемонятся. Он сидит на полу в промерзшей комнате, и только после настойчивых стуков в дверь его выпускают в складское помещение.

Родители невольного узника рассказали сотрудникам прокуратуры, что прибывшие по вызову полицейские факт кражи не установили, а заниматься продавцами, которые незаконно удерживали их сына, не стали.