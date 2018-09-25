ЦБ назвал главную причину укрепления рубля

Укреплению рубля способствовали динамика мировых цен на нефть и действия ЦБ. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Она рассказала, что сейчас на всех рынках можно наблюдать динамику удешевления доллара, кроме того, на стабилизацию курса повлияло решение банка отказаться от закупки иностранной валюты для Минфина. Третьим фактором, по словам Юдаевой, стала цена на нефть. Ее слова приводит РИА Новости.

Рубль с 10 сентября вырос по отношению к доллару на 7,5% и на 6,2% - к евро. На сегодняшний день курс составляет 65,64 рубля за американскую валюту и 77,14 рубля за европейскую.

Напомним, с 24 августа Банк России принял решение остановить закупки иностранной валюты для Минфина, аргументировав это желанием повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность.