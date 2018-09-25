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«Аэрофлот» включил первых пассажиров в черный список авиадебоширов

Екатерина Масло
16:56 25.09.2018
Два пассажира устроили дебош на рейсе Москва - Алма-Ата, еще один - на рейсе Москва - Уфа.
Фото: Aleksey Bychkov, Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла первых трех пассажиров в черный список за дебош в самолете. Еще четверо находятся на рассмотрении. Об этом журналистам заявил гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

По его словам, два пассажира устроили дебош на рейсе Москва - Алма-Ата. Они не смогут летать «Аэрофлотом» год. Еще один человек во время полета из Москвы в Уфу не только устроил скандал, но и обзывал сотрудников авиакомпании. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Те, кто находится на рассмотрении, не смогут летать год только «Аэрофлотом», на остальные авиакомпании это не распространяется: в данный момент нет закона об объединении черных списков перевозчиков.

Гендиректор отметил, что есть исключения, согласно которым дебоширы все же могут воспользоваться услугами «Аэрофлота».

«Смерть родственника, например, есть специальный список изъятий, по которому они могут вылететь, но это надо доказывать, это не так просто», - рассказал Савельев.

Напомним, поправки в Воздушный кодекс РФ, которые позволяют авиакомпаниям вести черные списки дебоширов и отказывать им в перевозке, вступили в силу 4 июня 2018 года.  

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