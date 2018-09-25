РПЦЗ приостановила службы с архиереями Константинополя

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) приостановила совместные с архиереями Константинопольского патриархата службы. Об этом сообщает Архиерейский синод РПЦЗ.

Также РПЦЗ отказывается от работы в епископских ассамблеях, если там присутствуют представители Константинополя.

Отмечается, что такие меры приняты в качестве ответных на аналогичные действия РПЦ, им посвятят циркулярный указ, сообщает РИА Новости.

На Украине существует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, минуя Украинскую православную церковь. По его словам, предоставление автокефалии УПЦ КП уже вышло на «финишную прямую».