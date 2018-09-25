Минторг США вводит санкции против 12 российских компаний

Министерство торговли США вводит санкции против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Америки.

В список санкций на этот раз попали компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», Научно-производственное предприятие «Гамма», Научно-исследовательский институт «Вектор», Научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос», Конструкторское бюро «Авиадвигатель» и ряд других российских компаний, сообщается в документе в Федеральном реестре.

Для компаний, внесенных в черный список, предусмотрены меры в качестве презумпции отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.

Дата вступления санкций в силу не называется.