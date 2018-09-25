Антониу Гутерреш предупредил о рисках новой гонки ядерных вооружений
Генсек ООН выступил с речью на церемонии открытия 73-й Генассамблеи ООН.
Фото: Lev RadinZUMAPRESS.com, GLoballookpress
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе новой гонки ядерных вооружений. Дипломат обеспокоен снижением порога применения смертоносного оружия.
«Ядерная угроза не уменьшилась, а нераспространение ядерного оружия подвергается серьезному риску. Страны, обладающие ядерным оружием, модернизируют свои потенциалы», - выразил свою обеспокоенность генсек ООН.
Вопрос ядерного нераспространения в числе прочих будут обсуждать на 73-й Генассамблее ООН, которая начала свою работу сегодня. В политических дебатах примут участие представители 196 стран. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Его выступление намечено на 28 сентября.