Антониу Гутерреш предупредил о рисках новой гонки ядерных вооружений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе новой гонки ядерных вооружений. Дипломат обеспокоен снижением порога применения смертоносного оружия.

«Ядерная угроза не уменьшилась, а нераспространение ядерного оружия подвергается серьезному риску. Страны, обладающие ядерным оружием, модернизируют свои потенциалы», - выразил свою обеспокоенность генсек ООН.

Вопрос ядерного нераспространения в числе прочих будут обсуждать на 73-й Генассамблее ООН, которая начала свою работу сегодня. В политических дебатах примут участие представители 196 стран. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Его выступление намечено на 28 сентября.