Ушел из жизни один из создателей «Звездных войн»

Американский продюсер Гэри Куртц скончался на 79-м году жизни в Лондоне. Об этом сообщило Variety со ссылкой на семью кинематографиста.

Причиной смерти Куртца стал рак.

Его коллеги делятся своими эмоциями в Сети. Например, актер Марк Хэмилл написал в Twitter, что потерял друга, и отметил, что для него было честью работать с Куртцем.

Гэри Куртц работал с Джорджем Лукасом над такими картинами, как «Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда», «Звездные войны: Эпизод V. Империя наносит ответный удар», «Темный кристалл», «Возвращение в страну Оз» и «Поток». Кроме того, он снялся в эпизоде второго «Крестного отца».