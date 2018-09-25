Рогатые дуэлянты: «битва» лосей во дворе дома попала на видео

Жители города Заречного, что в Пензенской области, стали свидетелями сражения двух диких лосей во дворе многоэтажки. Видео побоища удалось снять из своего окна одному из очевидцев.

На кадрах видно, как два самца, не испытывающие друг к другу никакого интереса, ходят по двору. Потом один из них начинает чесать рога о ствол дерева и внезапно бросается на другого. За происходящим наблюдает самка, стоящая неподалеку, сообщает телеканал «360».

Животные довольно долго бодаются, сцепившись рогами. Драка происходит вокруг иномарки, припаркованной у бордюра. Вес взрослого лося доходит до 700 килограммов, поэтому владелец автомобиля наверняка переживал, осматривая свою машину. Кстати, по некоторым данным, она оказалась повреждена.

«Дуэлянты» разбежались до приезда спасателей, которых вызвали взволнованные жильцы. Охотоведы рассказали, что в это время у лосей происходит так называемый гон, или брачные игры. Самцы показывают свою силу перед самкой, которая должна выбрать кандидата для выведения потомства.