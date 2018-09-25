Житель Астаны поймал ребенка, выпавшего с 10-го этажа

Семилетний ребенок едва не упал с 10-го этажа жилого дома в Астане. Происходящее сняли жители дома напротив.

Сосед с нижнего этажа услышал крики о помощи и выглянул, чтобы посмотреть, что происходит. Именно он и спас мальчику жизнь. Когда тот уже сорвался с карниза, мужчина поймал его и отнес в свою квартиру. Героем оказался 28-летний Артем Карев. Ему мальчик рассказал, что мама ушла в магазин, закрыла дверь на ключ, а ему захотелось пойти гулять. Он вырезал москитную сетку ножом, начал спускаться по ней и повис.

Сейчас мать ребенка в шоковом состоянии. Ее осмотрели врачи скорой помощи.