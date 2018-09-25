СБУ объявила о завершении дела против Вышинского

СБУ завершила расследование дела против руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом заявил заместитель главы украинской службы безопасности Виктор Кононенко.

«Следствие в его отношении завершено. Материалы готовятся для передачи в суд», - приводят «Украинские новости» слова Кононенко.

Он добавил, что у СБУ при этом остаются вопросы к другим фигурантам дела.

Журналист Кирилл Вышинский был задержан рядом со своим домом в Киеве 15 мая. После этого его доставили в Херсон, где предъявили обвинение в «госизмене» без доказательств и арестовали на два месяца, отказав в праве внесения залога. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Шестого сентября суд продлил арест Вышинского до 4 ноября.