Милиция Бреста разыскивает совершившего наезд на бабушку ребенка

В Бресте мальчик на детской электромашинке сбил бабушку. В результате та упала и сломала руку.

На кадрах видно, как он катается на электромашине и по неосторожности совершает наезд на женщину.

Теперь ребенка и его родителей разыскивает милиция.

«Внимание, розыск! ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность несовершеннолетнего мальчика и его родителей. 16.09.2018 года около 12:00 мальчик, находясь на детской игровой площадке возле торгового центра "Экватор" по ул. Гаврилова, 16, в г. Бресте, во время катания на детской машинке по неосторожности совершил наезд на женщину, чем причинил ей телесные повреждения в виде перелома руки», - говорится в сообщении на сайте Управления внутренних дел брестского облисполкома.

Ведомство гарантирует конфиденциальность и вознаграждение при сообщении какой-либо информации о личности «злоумышленника».