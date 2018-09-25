В Лондоне вспыхнул крупный пожар

На севере Лондона горит развлекательный центр в Хайбери. Огонь охватил часть крыши одноэтажного здания. Оно расположено по соседству со стадионом лондонского клуба «Арсенал». Об инциденте сообщил телеканал RT.

«На место уже прибыли 12 пожарных машин, и 80 пожарных были вызваны на возгорание в досуговом центре в Хайбери», - рассказал представитель лондонской пожарной охраны.

На фото и видео из соцсетей запечатлено, как над Лондоном поднимается столб дыма. О причинах пожара не сообщается.