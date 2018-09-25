Глава ПФР рассказал, как используются здания фонда

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что все здания ведомства переданы ему в пользование Росимуществом, а случаи нецелевого использования средств на их содержание ПФР возьмет на контроль. Об этом он сообщил во время пленарного заседания Госдумы во вторник.

По словам Дроздова, здания ПФР построены по нормативам и являются обычными офисами.

Он добавил, что в 2015 году были утверждены типовые проекты, по которым ремонтируются и строятся сооружения ПФР. Глава фонда отметил, что при этом предусматриваются все необходимые меры противопожарной безопасности.

Депутат Дмитрий Ионин вспомнил случай в городе Березовском Свердловской области, где три года назад Росимущество предоставило помещение для Пенсионного фонда, но за это время так и не был расторгнут договор с частной фирмой, у которой оно арендовалось. Он задал вопрос, проводит ли фонд мониторинг, чтобы избежать подобных ситуаций.

Дроздов пообещал, что проконтролирует сложившуюся ситуацию. Он добавил, что ведомство проводит мониторинг использования средств ПФР по эффективности.

«В частности, мы обязательно анализируем, что в данном регионе лучше - арендовать, строить или приобретать здание. И, безусловно, есть утвержденная методика, которая контролируется Счетной палатой», - рассказал Дроздов.

Он отметил, что фонд исходит из того, что его представительства должны быть в каждом районе, пока взаимодействие с гражданами не перешло в электронный формат полностью.