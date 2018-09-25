Пассажирский самолет попал в воронку шторма «Али» при заходе на посадку: страшные кадры

В аэропорту британского Бирмингема при заходе на посадку самолет авиакомпании Air France, вылетевший из Парижа, попал в сильную турбулентность из-за шторма «Али». Порывы ветра в этот день достигали 19,5 метра в секунду.

Видео в Сеть выложили очевидцы. Во время снижения мощные порывы ветра начали разворачивать лайнер и относить его в сторону от полосы. Пилот попытался посадить машину. Но после того как воздушное судно протащило боком в считаных метрах над землей, экипаж принял решение уйти на второй круг.

На кадрах видно, что лайнер с трудом набирает высоту, его сильно трясет. Следующая попытка оказалась удачной, самолет благополучно приземлился.