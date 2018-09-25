Синоптики рассказали о возвращении бабьего лета в Москву

Теплая сухая погода в Московском регионе установится ближе к середине октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что начало бабьего лета совпадет с завершением периода затяжных дождей.

Ранее в МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве. Ливни будут сопровождать сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В целях безопасности лучше обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковать под ними машины.