Нетаньяху сообщил, что договорился с Путиным о скорой встрече военных делегаций РФ и Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о скорой встрече военных делегаций РФ и Израиля. По словам Нетаньяху, стороны встретятся для обсуждения координации в Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху не было телефонной беседы до объявления о поставке САР российских комплексов С-300, как это сообщил ряд СМИ.

В понедельник, 24 сентября, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности российских военнослужащих в арабскую республику будет поставлен ЗРК С-300. Эти меры Москва принимает после трагического инцидента с российским военным самолетом Ил-20.

17 сентября ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку ВВС Израиля, сбила российский самолет. В результате погибли 15 военнослужащих ВС РФ.