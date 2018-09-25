В ЛНР ответили на предложение Ющенко лишить население Донбасса избирательного права

В самопровозглашенной Луганской народной республике предостерегли бывшего президента Украины от неосторожных высказываний. Накануне Виктор Ющенко предложил лишить жителей Донбасса права голоса на выборах, сообщает РИА Новости. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник посоветовал бывшему главе государства быть «поаккуратнее».

«Ющенко нужно быть аккуратнее с инициативами по ограничению гражданских и политических прав граждан. Это предложение можно будет применить потом против населения, поддержавшего госпереворот в Киеве, и сделать это именно по предложению Ющенко», - высказал свое мнение Мирошник.

Виктор Ющенко в эфире одного из украинских телеканалов назвал население юго-востока Украины «жертвами гитлеровской пропаганды». Это скандальное высказывание бывшего политика также не осталось без ответа.

«О нацистской Германии Виктор Ющенко знает достаточно много, ведь именно там в плену его отец пристрастился к хорошему кофе», - добавил представитель ЛНР.

В Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября состоятся парламентские выборы. В Киеве уже заявили, что не признают их результатов.