«Одноклассник» Руслана Боширова, одного из россиян, которых Британия обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля, связался с журналистами и рассказал некоторые подробности биографии фигуранта инцидента в Солсбери.

В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» мужчина, который выдал себя за старого друга Боширова, заявил, что не только вместе с ним учился в школе, но и проходил срочную службу. При этом неизвестный не уточнил, в каких именно войсках они служили.

Собеседник издания также рассказал, что на втором году службы Боширова перевели в другую часть.

Позже мужчина нашел одну совместную армейскую фотографию, сделанную в 1990-х годах, на которой запечатлены пятеро солдат. При этом ни один из них, включая якобы Боширова, не похож на человека с распространенных британской стороной снимков.

Кроме того, по словам звонившего, они с Бошировым «родились вместе» и так же уехали в Ростов-на-Дону. Позже подозреваемый в отравлении Скрипалей перебрался в российскую столицу, и в настоящий момент они редко видятся. В последний раз их встреча якобы состоялась четыре года назад.

Отметим, что в ответ на просьбу журналистов идентифицировать Боширова на кадрах интервью, которое он вместе с другим подозреваемым в причастности к инциденту в Солсбери Александром Петровым дал каналу RT, мужчина указал на не того. В этой связи издание предположило, что в редакцию звонил мнимый одноклассник Боширова.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает по делу об отравлении в британском Солсбери шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, в марте этого года в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ. В свою очередь, в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.