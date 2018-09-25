ВМС Украины обвинили РФ в «провокации» во время захода кораблей в порт Мариуполя

Корабли Вооруженных сил Украины «Донбасс» и «Корец» в сопровождении двух боевых катеров прошли через Керченский пролив и прибыли в порт Мариуполя. Как отмечается в сообщении пресс-центра командования украинских ВМС в Facebook, оба судна достигли пункта назначения, «несмотря на провокации».

«Сегодня, 25 сентября, в 09:35 заходом морского буксира "Корец" завершился переход группы судов Военно-морских сил ВС Украины в порт Мариуполя», - говорится в сообщении.

Так, в нем уточняется, что во время похода двух украинских кораблей вблизи Мариуполя якобы была совершена «провокация» со стороны российского пограничного катера типа «Мангуст». В частности, речь идет о том, что судно ВМФ РФ якобы «опасно маневрировало рядом с украинским катером морской охраны».

В то же время в сообщении подчеркивается, что российский пограничный катер якобы был «остановлен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец"».

Ранее стало известно, что судна «Донбасс» и «Корец» ВМС Украины вышли из Одессы, для того чтобы прибыть в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы Украины, которой США уже предрекли уничтожение «за считаные минуты».