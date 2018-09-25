Абрамович хочет продать «Челси» за рекордные деньги - СМИ

Крупный российский предприниматель Роман Абрамович намерен получить за продажу лондонского ФК «Челси» рекордные в истории спорта три миллиарда фунтов. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Ранее стало известно, что россиянин отказался продавать «Челси» самому богатому британцу, Джиму Рэтклиффу. Миллиардер хотел заплатить за футбольный клуб около двух миллиардов фунтов, но Абрамович ясно дал понять, что не собирается расставаться с «синими».

Летом этого года СМИ сообщили, что российский бизнесмен нанял инвестиционный банк для рассмотрения предложений по продаже «Челси». При этом представитель Абрамовича отказался давать комментарии, которые касаются «рыночных спекуляций».

Напомним, миллиардер Роман Абрамович купил контрольный пакет акций лондонского футбольного клуба в июле 2003 года за 140 миллионов фунтов стерлингов. При нем команда пять раз выиграла чемпионат страны и пять раз завоевала Кубок Англии. Кроме того, «Челси» стал победителем в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В мае 2018 года стало известно, что Роман Абрамович эмигрировал в Израиль. Позже эту информацию подтвердили в израильском МИД.