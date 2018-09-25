Украинцы останутся без земли - эксперт предупредил Киев о последствиях «помощи» МВФ

Получение транша от Международного валютного фонда для Украины в дальнейшем обернется тяжелыми последствиями. Так полагает политолог, бывший советник министра обороны ДНР Игорь Друзь. По его словам, политика МВФ заключается в перестройке экономики Украины за счет сокращения социальных программ и разрешения свободной продажи земли.

«МВФ действительно собирается перестроить экономику Украины определенным образом, а именно сократить социальные программы, а также разрешить свободную продажу земли. Это означает, что народ останется без земли. Будет всевластие транснациональных корпораций. И та же Monsanto (компания - мировой лидер по производству генетически модифицированных организмов - прим. ред.) будет там сажать свою ГМО-продукцию. То есть население будут грабить, оно останется без земли», - предположил Друзь в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Ранее стало известно, что последние переговоры украинских властей с миссией Международного валютного фонда (МВФ) оказались не такими удачными для Киева. Как сообщило издание «Українські Новини», Украина планировала подписать меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования Stand-by взамен на EFF. Однако в процессе переговоров МВФ отказался выделять Киеву транш до принятия Радой бюджета на следующий год.

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