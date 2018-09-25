Эксперт рассказал, как можно добиться защиты прав работников предпенсионного возраста

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал законопроект о наказании за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста или за их необоснованное увольнение, который сегодня, 25 сентября, в окончательном чтении приняла Государственная дума.

По словам Шершукова, увольнение по предпенсионному основанию будет сложно доказать.

«По факту суть заключается в следующем: это развитие форм коллективной самозащиты работников в виде развития профсоюзных структур, увеличения прав профсоюзов, когда профсоюзная организация в состоянии защитить работника на рабочем месте. Это увеличение либо изменение судебной практики, когда суды рассматривают указанное высшее основание для увольнения не по формальным признакам, а расширяют список доказательств. Например, когда людей увольняют, потому что человек пожилой, он более активно защищал трудовые права своих коллег, чем это нужно было с точки зрения работодателя», - сообщил он.

Также эксперт заключил, что в случае если изменится судебная практика и профсоюз получит больше прав, появится возможность «добиться реальной защиты прав работников».