В США спрогнозировали популярность Су-35 у иностранцев

Истребитель российского производства Су-35, скорее всего, будет очень популярен у иностранных покупателей благодаря уникальным боевым характеристикам. К такому выводу пришел автор статьи в издании National Interest.

Журналист отметил, что Су-35 - лучший истребитель Воздушно-космических сил России и один из лучших в мире. По мнению автора, единственный самолет, который может противостоять детищу концерна «Сухой», - это F-22.

В статье сказано, что лучшей рекламой российского истребителя был бы поединок с американским самолетом, где обе машины продемонстрировали бы свои боевые качества.

Су-35 - российский многоцелевой истребитель. Его первый полет состоялся в феврале 2008 года, а поставки в войска начались в 2014 году.