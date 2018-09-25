Погода бьет рекорды: в Москве зафиксирован минимальный уровень атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве снизилось до рекордно низкой отметки. Возможной причиной тому может быть пасмурная погода. Накануне на столицу обрушилось около четверти месячной нормы осадков, сообщает сайт «Метеоновости».

«В шесть часов утра атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 731,1 миллиметра ртутного столба, и был перекрыт прежний суточный минимум давления», - говорится в сообщении метеорологов.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1957 году. Тогда показания барометров упали до отметки 731,3 миллиметра ртутного столба.