Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху

Между российским президентом Владимиром Путиным и израильским премьером Биньямином Нетаньяху не было телефонной беседы до объявления о поставке Сирии российских комплексов С-300. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», - сказал пресс-секретарь, комментируя сообщения израильских СМИ о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху, который якобы состоялся до того, как стало известно о планах РФ поставить комплексы С-300 в САР.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора между Путиным и Нетаньяху российский лидер рассказал, на что направлено укрепление ПВО Сирии.

В понедельник, 24 сентября, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирию будет поставлен зенитный ракетный комплекс С-300. Эти меры примут после трагического инцидента с российским военным самолетом Ил-20.

Напомним, 17 сентября ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку ВВС Израиля, сбила российский самолет. Это привело к гибели 15 российских военнослужащих.

Позже Минобороны РФ опубликовало 3D-видео реконструкции гибели Ил-20. На инфографике видно, как российский самолет вылетел из Хмеймима и двинулся на восток. Сделав круг, летательный аппарат начал возвращение к аэродрому. В этот момент к Латакии приблизились истребители F-16 ВВС Израиля и нанесли авиаудары по объектам САР. Российское воздушное судно пошло на второй круг, и один из истребителей приблизился к нему. Сирийские средства ПВО восприняли действия F-16 как новую атаку. Ил-20 оказался между ПВО и израильскими истребителями и был поражен ракетой.