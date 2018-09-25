Ученые назвали главную опасность приема аспирина

Международная команда ученых опытным путем опровергла пользу аспирина при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Сегодня пациенты пенсионного возраста зачастую принимают это лекарственное средство для предотвращения возможных инсультов и инфарктов.

Ученые детально изучили воздействие ацетилсалициловой кислоты на сосуды человека и опубликовали результаты исследований в New England Journal of Medicine.

В эксперименте принимали участие более 19 тысяч добровольцев в возрасте от 70 лет. Не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями разделили на две группы и в течение четырех лет ежедневно давали аспирин. Первая группа получала по 100 миллиграммов, вторая получала так называемое плацебо - таблетку-пустышку, о бесполезных свойствах которой пациенты не знали, сообщает сайт «Комсомольской правды».

При этом врачи фиксировали частоту развития болезней сердца и сосудов у пациентов, а также возникновение самого опасного побочного эффекта аспирина - мозгового и желудочного кровотечений.

Выяснилось, что применение аспирина практически не влияет на развитие ССЗ у пожилых людей, принимающих лекарство. И те, и другие участники медицинского исследования были подвержены заболеваниям в десяти случаях на одну тысячу. А вот количество побочных случаев у принимающих аспирин значительно выше, чем у тех, кто пил плацебо.

«Таким образом, тактика приема аспирина для профилактики у людей со здоровым сердцем связана с большим риском кровотечений, нежели с выигрышем в снижении сердечно-сосудистых заболеваний», - заключили исследователи.

Российские кардиологи, которых попросили прокомментировать научные изыскания европейских коллег, не нашли ничего нового в результатах многолетних опытов и исследований. Они заявляют, что профилактический прием аспирина людям со здоровым сердцем противопоказан именно из-за риска возникновения кровотечений. Но пациенты, которые перенесли инфаркты или страдают от ишемической болезни сердца, должны принимать препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту либо лекарства, ее заменяющие. Как правило, выбор сводится к аспирину ввиду его дешевизны.

По-прежнему аспирин, обладающий противоспалительным эффектом, применяют и для снижения температуры. Для этого медики рекомендуют использовать ибупрофен и парацетамол.