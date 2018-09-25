Песков назвал главную цель поставок С-300 в Сирию
Однако условия поставок российских С-300 в Сирию Песков уточнять не стал.
Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии будут реализованы для обеспечения безопасности российских военнослужащих.
При этом он подчеркнул, что поставки «не направлены против каких-то третьих стран».
«Они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных», - рассказал Песков.
А вот об условиях поставки комплексов пресс-секретарь президента РФ говорить не стал.
Ранее стало известно, что израильские СМИ всерьез обеспокоены предстоящими поставками российских ЗРК С-300 Сирии, поскольку поставляемое вооружение в разы эффективнее имеющихся в САР средств ПВО.