Экипаж новой экспедиции МКС рассказал о главных задачах на орбите
Алексей Овчинин полетит в космос уже во второй раз, а для американского астронавта Ника Хейга этот полет станет первым.
Экипаж экспедиции на МКС отправился на Байконур для финальной предполетной подготовки.
В Подмосковье, в Звездном городке, сегодня родственники проводили в длительную командировку россиянина Алексея Овчинина, он является командиром пилотируемого корабля «Союз МС-10», и специалиста NASA Ника Хейга, который будет выполнять обязанности бортинженера.
Перед отправкой на космодром экипаж рассказал о научной программе, запланированной на время экспедиции. На орбите будет проведен эксперимент по выращиванию биологических тканей на специальном принтере.
Экипаж пробудет там более 180 суток. Для Овчинина это уже второй полет в космос.