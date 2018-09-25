Экипаж новой экспедиции МКС рассказал о главных задачах на орбите

Экипаж экспедиции на МКС отправился на Байконур для финальной предполетной подготовки.

В Подмосковье, в Звездном городке, сегодня родственники проводили в длительную командировку россиянина Алексея Овчинина, он является командиром пилотируемого корабля «Союз МС-10», и специалиста NASA Ника Хейга, который будет выполнять обязанности бортинженера.

Перед отправкой на космодром экипаж рассказал о научной программе, запланированной на время экспедиции. На орбите будет проведен эксперимент по выращиванию биологических тканей на специальном принтере.

Экипаж пробудет там более 180 суток. Для Овчинина это уже второй полет в космос.