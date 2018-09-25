США использовали жителей Грузии как подопытных кроликов - МИД РФ о работе секретной лаборатории под Тбилиси

США использовали грузинских граждан в качестве подопытных кроликов. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, комментируя работу экспертов Пентагона с биологическими материалами в Грузии.

Напомним, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе 11 сентября взорвал на пресс-конференции в Москве информационную бомбу. Он заявил, что в небольшом грузинском поселке Алексеевка под Тбилиси американские военные создают биологическое оружие, а его испытания проводят на живых людях. Все это, по его словам, происходит под крышей грузино-американского Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

Как рассказал в интервью телеканалу «Звезда» полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Алексей Комратов, в документах под грифом «секретно», добытых Игорем Гиоргадзе из недр «лаборатории Лугара», у скончавшихся пациентов нет имен и фамилий, только номера. Официально их всех лечили от гепатита С новым экспериментальным препаратом.

Из тех же документов стало известно, что лаборатория параллельно исследовала патенты на «капсулы-боеприпасы для биологических веществ» или «системы доставки и распыления инфицированных насекомых».

14 сентября бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе выложил в открытый доступ документы, которые свидетельствуют о смертельных экспериментах над грузинским гражданами в лаборатории Центра имени Лугара, проводимых военно-медицинской группой США.

Судя по протоколам, опубликованным Гиоргадзе, на живых людях были апробированы препараты Harvoni и Sovaldi, созданные американской фармацевтической компанией Gilead Sciences. Ее крупнейшим акционером является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.