В Кремле ответили на публикации СМИ о желании «наказать» КПРФ и ЛДПР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что Кремль якобы намерен наказать КПРФ и ЛДПР в связи с высокими результатами на региональных выборах.

«Не имеют под собой основания эти публикации», - сказал он.

Ранее «Ведомости» сообщали, что обе партии в ходе региональных выборов, по сути, стали «внесистемной оппозицией и теперь могут разделить ее судьбу». В материале сообщалось также, что КПРФ и ЛДПР являются «недоговороспособными».

«Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», - отмечалось в СМИ.

При этом, ссылаясь на свои источники, издание отмечало, что в Кремле якобы присутствует раздражение действиями этих партий.

Также стало известно, что лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР и КПРФ договорились о коалиционном соглашении в регионах, где на выборах губернаторов победу одержали кандидаты от оппозиции.