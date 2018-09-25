В МИД РФ предупредили о последствиях в случае пересмотра договора по Азовскому морю

Пересмотр Украиной договора с РФ по Азовскому морю приведет к последствиям для обеих стран. Такое мнение высказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Андрей Руденко.

«Если они примут такое решение (выйдут из договора - прим. ред.), то это их дело. Но это, естественно, повлечет за собой определенные последствия для Украины и России», - сказал дипломат.

Как подчеркнул Руденко, согласно главной статье договора Азовское море является внутренними водами как российской, так и украинской стороны. Он отметил, что в документе существует пункт, регламентирующий проход военных кораблей через пролив в Азовское море. По словам дипломата, «никакие иностранные суда туда не могут входить», если Москва и Киев это не согласуют.

21 сентября глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о «секретном плане» Киева по Азовскому морю. По его словам, в настоящее время осуществляется международный арбитраж «по нарушениям прав Украины и по Черному морю, и по Азовскому морю, и по нелегальному строительству Крымского моста».