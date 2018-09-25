В СК РФ возбудили уголовное дело в отношении украинских силовиков, обстреливающих мирное население ДНР

Преступления украинских силовиков против мирного населения юго-востока Украины не останутся без последствий и будут до конца расследованы. Об этом заявили в Следственном комитете России.

Последним вопиющим фактом стала бомбардировка гражданских объектов в селе Саханка Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. Двадцать третьего сентября этого года бойцы ВСУ и Национальной гвардии сбросили осколочный боеприпас на село, используя беспилотник. В результате этого два местных жителя получили тяжелые ранения.

«Преступные действия украинских силовиков нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны. В соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве», - рассказала Светлана Петренко, и. о. руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СК РФ.

В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных лиц, причастных к этому и другим преступлениям. После выяснения всех подробностей виновным будет предъявлено обвинение за жестокое обращение с гражданским населением и применение средств и методов ведения боевых действий, которые запрещены международными договорами.