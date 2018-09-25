«Яндекс» переснял старые советские мультфильмы с помощью нейросетей

Десять старых советских мультфильмов были воссозданы с помощью уникальной технологии нейросетей. Разработка компании «Яндекс» способна значительно улучшать качество изображения и даже дорисовывать стертые со временам элементы. О достижениях компании рассказали в пресс-службе.

Уже сейчас искусственный интеллект способен не просто производить сложные математические операции, но и создавать произведения искусства. То есть то, что раньше было исключительно привилегией человека, стало под силу и компьютеру.

Сейчас ИИ уже способен копировать манеру известных художников и создавать собственные картины, распознавать невнятную речь, писать сценарии к играм и даже в какой-то степени заменять работу журналистов - программистам удалось «научить» компьютер отыскивать события по газетам и составлять из них связный рассказ.

Сегодня многие пользователи специально указывают в поисковом запросе, что им нужно видео «в хорошем качестве». Ведь многие старые ленты просто невозможно растянуть под большой экран - им не хватает разрешения. А если это удается сделать, то они просто идут пикселями по экрану, и пользователь не получает никакого удовольствия от просмотра.

Для восстановления старых фильмов разработчики «Яндекса» применили технологию, которую назвали Deep HD. Она позволяет устранять шумы на пленках, дорисовывать недостающие детали и переводить фильмы в высокое разрешение. По сути, система запоминает, как должны выглядеть типовые объекты в разных размерах и под разными углами. И потом просто дорисовывает их. При этом исходное содержание остается неизменным.

Происходит это все в два этапа. Сначала картинку «чистят» от посторонних «артефактов» - убирают те самые шумы, потертости и помехи. А на втором этапе нейросеть дорисовывает изображение или растягивает его. По сути, изначально на второй этап приходит маленькая картинка, а на выходе мы уже получаем точно такую же, но большую.

Система эта удивительно быстродействующая. Ее скорость - 30 кадров в секунду. Сначала эту технологию опробовали на старых советских фильмах о войне. Не забыли разработчики и о самых маленьких - сейчас в улучшенном качестве можно посмотреть десять старых советских мультфильмов, таких как «Золотая антилопа» или «Дюймовочка».

Разница между старой пленкой и «новой» версией огромная - границы изображения более четкие, лучше видны мелкие детали. Фильмы доступны в специальном разделе «Яндекса».