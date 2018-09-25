Израиль больше не сможет свободно летать в Сирии - в Совфеде прокомментировали поставки С-300 САР

Решение провести боевые атаки сирийской инфраструктуры под прикрытием российского самолета Ил-20, скорее всего, было принято на уровне среднего военного звена Израиля. Так полагает член Совета Федерации РФ Игорь Морозов.

В эфире программы «Между тем» на «Звезде» политик прокомментировал трагедию с Ил-20 в небе над Сирией, в результате которой погибли 15 российских военнослужащих.

«Я в меньшей степени думаю, что это была трагическая случайность. Совершенно понятно, что в сложном региональном конфликте, где участвует много стран, где летают гражданские самолеты, работают самолеты-разведчики, фронтовая авиация очень часто предлагает различного рода тактики воздушного боя. Израильские летчики на своем уровне, по всей видимости, приняли решение провести боевые атаки сирийской инфраструктуры под прикрытием нашего самолета», - предположил Морозов.

По мнению политика, израильские летчики не думали, что сирийские средства ПВО откроют ответный огонь.

«Я думаю, они считали, что сирийские средства ПВО не начнут ответные стрельбы, для того чтобы защитить свои объекты. И вот это не трагическая случайность, а преднамеренные действия, которые не были продуманы даже на уровне полкового звена. Я думаю, это решение на уровне среднего военного звена, которое отвечает за выполнение боевых задач, стоящих перед полком или эскадрильей», - пояснил Морозов.

При этом политик подчеркнул, что и израильские летчики, и наземные службы из Центра управления авиацией знали о местонахождении Ил-20.

«То, что наш самолет находился в зоне операции, - это, вне всякого сомнения, ясно для любого военного летчика и офицера ПВО. Его видели как летчики, так и наземные службы из Центра управления авиацией. Поэтому, если бы это не было запланировано, они могли бы увести свои боевые машины из зоны посадки нашего самолета», - сказал Морозов.

Политик также обратил внимание на долгое молчание официального Израиля после крушения Ил-20. Тель-Авив практически сутки никак не комментировал произошедшее.

«То, что Израиль на протяжении целого дня и ночи не извинялся и не приносил соболезнования, - это из ряда вон выходящий случай между партнерами, между союзниками, которые договорились о предотвращении подобных инцидентов в воздухе и на земле», - возмутился Морозов.

Член Совета Федерации также напомнил, что израильская сторона и раньше совершала боевые вылеты на территории Сирии с определенными нарушениями. По его словам, теперь Тель-Авив не сможет свободно летать над территорией Сирии и в акватории Средиземного моря, особенно после решения Минобороны РФ повысить безопасность российских военнослужащих в САР, поставив Дамаску современный зенитный ракетный комплекс С-300.

«Вне всякого сомнения, израильтяне лишили себя возможности свободного полета над территорией Сирии и в акватории Средиземного моря - там, где работают российские ВКС, и там, где работают российские советники в сирийских подразделениях», - заключил Морозов.

Трагедия в небе над Сирией произошла 17 сентября около 22:00. Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России. О планируемой операции Израиль не предупредил командование российской группировки войск в Сирии. А уведомление по горячей линии поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. По данным Минобороны РФ, прикрываясь Ил-20 ВКС РФ, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В итоге российский самолет, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200. В результате трагедии погибли 15 военнослужащих ВКС РФ.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.