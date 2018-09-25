«Молотом» по ВСУ: украинские силовики вновь подорвались на своей технике

В результате разрыва миномета «Молот» на территории одной из воинских частей в зоне вооруженного конфликта в Донбассе пострадали трое украинских военнослужащих.

«Инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения Операции объединенных сил», - рассказал представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб.

Он также подчеркнул, что все трое военнослужащих были госпитализированы, но в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

«Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия», - цитирует Тригуба «Обозреватель».

Ранее президент Украины Петр Порошенко распорядился приостановить использование минометов «Молот» во время учений, для того чтобы провести соответствующее расследование.

При этом за последнее время разрыв данного вооружения происходит уже второй раз. В первый раз в результате инцидента трое военнослужащих погибли, а еще девять получили ранения.