Адвокат назвал причину задержания россиянина в Норвегии

Норвежские спецслужбы полагают, что 51-летний гражданин РФ Михаил Бочкарев мог собирать в Осло информацию о парламенте страны через беспроводные сети. Такое заявление сделал адвокат россиянина Бендик Фальк-Куслунг.

«Подозрения полицейской службы безопасности (PST) касаются сбора данных через беспроводные сигналы и сети в здании стортинга», - сказал юрист.

При этом адвокат подчеркнул, что его подзащитный отрицает инкриминируемые ему деяния.

Ранее стало известно, что россиянина Михаила Бочкарева задержали по подозрению в шпионаже. Сейчас он временно находится под стражей в Норвегии. У мужчины отобрали электронное оборудование.

В связи с инцидентом в МИД РФ был вызван норвежский посол. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали провокацией действия норвежской стороны и отметили, что инцидент не останется без последствий.