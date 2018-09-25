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Эксперт объяснил необходимость видеофиксации продажи полисов ОСАГО

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:22 25.09.2018
Предполагается, что данное нововведение позволит минимизировать случаи отказа в выдаче полиса и навязывания дополнительных услуг покупателям.
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал «Звезде» инициативу введения обязательной видеофиксации продажи полисов ОСАГО. По его мнению, жалобы на то, что приобретение данной аппаратуры ляжет на плечи покупателей страховки, необоснованны.

«Мы выясняли, сколько стоит аудио- и видеоаппаратура, которая может использоваться для фиксации переговорного процесса. Это копейки. Поэтому, на мой взгляд, говорить об увеличении стоимости не приходится», - рассказал политик.

Аксаков подчеркнул, что, учитывая объемы предоставляемых услуг страховыми компаниями, покупка оборудования не станет тяжелым бременем для покупателей услуг.

«Но в результате все спорные моменты будут разрешаться в пользу клиента, который сейчас зачастую получает некачественную услугу», -  уверен он.

Данную инициативу уже поддержал Банк России. Зампред организации Владимир Чистюхин аргументировал это тем, что нововведение позволит минимизировать случаи отказа в выдаче полиса и навязывания дополнительных услуг покупателям.

Впрочем, представители страховых компаний не поддерживают инициативу, ссылаясь на то, что клиентам не запрещается вести видеозапись, но никто не пользуется этим правом.

Ожидается, что до конца года на всей территории страны введут новые штрафы за отсутствие у водителей полиса ОСАГО. Изначально предполагалось, что эта система фиксации заработает 1 сентября, однако процедуру внедрения продлили.

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