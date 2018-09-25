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Тележкой по телу и две пули в голову: жестокая драка в магазине попала на видео

Артем Брандо
11:22 25.09.2018
Потасовка, в которой участвовали не менее шести человек, произошла прямо на кассе во время оплаты товаров.
Видео: YouTube / Perm News

В пермской «Пятерочке» произошла жестокая драка со стрельбой. Видеозапись яростной схватки появилась на YouTube. Судя по всему, скандал у кассы спровоцировала женщина с ребенком, которая несколько минут оскорбляла молодых людей. После этого подошел ее муж и набросился на обидчиков с кулаками.

На кадрах можно рассмотреть, что в ходе драки люди бросали друг в друга тележки, продукты и сходились врукопашную. Однако в какой-то момент агрессивный отец семейства выхватил травматический пистолет и два раза выстрелил в голову одному из молодых людей.

Сообщается, что одна пуля застряла в голове потерпевшего, вторая отскочила. Пользователи в комментариях отмечают, что драка могла произойти из-за банки шпрот.

В ГУ МВД по Пермскому краю сайту телеканала «Звезда» сообщили, что по факту данного инцидента проводится проверка.

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