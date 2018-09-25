Госдума приняла закон об уголовной ответственности за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста

Российская Госдума во вторник, 25 сентября, приняла в окончательном чтении президентский законопроект о наказании за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста или за их необоснованное увольнение.

Изменения, согласно которым нарушителям данной нормы будет грозить штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Предпенсионным возрастом считается возрастной период продолжительностью до пяти лет, который предшествует назначению гражданину пенсии по старости.

Ранее президент России Владимир Путин в своем телеобращении заявил, что пенсионный возраст надо повышать постепенно, чтобы дать людям возможность адаптироваться к изменениям пенсионной системы в стране.

Летом этого года директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал о том, что подтолкнуло правительство к решению о повышении пенсионного возраста, и что после этой реформы выиграют пенсионеры.