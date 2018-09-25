В МВД Украины обвинили власти Одессы в «латентном сепаратизме»

Советник главы министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что уличил власти Одессы в «латентном сепаратизме».

«Я считаю, что сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти», - сказал он.

Как уточняет агентство «Укринформ», Шкиряк также заявил, что в последнее время «латентный сепаратизм» распространяется по всей территории Украины, что является «общей угрозой», однако именно Одессе здесь отводится «особое место».

По его словам, не исключена и возможность того, что представители властей Одессы причастны также к совершению конкретных резонансных преступлений, в частности к покушению на общественного активиста Олега Михайлика, которое произошло в центре города. В настоящее время мужчина находится в больнице с огнестрельным ранением.