Специалисты Роскачества обнаружили подмену рыб в популярных консервах

Специалисты Роскачества провели масштабную проверку консервированной рыбы, для чего закупили продукцию 23 торговых марок. Исследованию подверглось мясо кижуча, кеты и горбуши. Большинство продукции безопасно для употребления и соответствует требованиям ГОСТа.

Результаты поверки ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

Тем не менее в некоторых консервах вместо обещанной нерки или кижуча оказалась горбуша. Эксперты разработали рекомендации для потребителей рыбных консервов.

Не стоит покупать слишком дешевый продукт, по цене ниже 45 рублей. Особое внимание стоит обращать на маркировку завода-изготовителя и срок годности.