Россия получила от Украины ноту о непродлении Договора о дружбе - МИД РФ

Российское министерство иностранных дел получило ноту о непродлении Украиной Договора о дружбе с РФ, он перестанет действовать с 1 апреля следующего года. Такое заявление сделал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

«С 1 апреля договор перестанет действовать», - сказал дипломат.

При этом Руденко подчеркнул, что российская сторона сожалеет о решении Киева.

«Украина решила не пролонгировать Большой договор с Россией… Мы весьма сожалеем об этом», - подчеркнул представитель МИД РФ.

Напомним, в минувший понедельник, 18 сентября, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не продлевать Договор о дружбе с РФ. При этом в Киеве подчеркнули, что речь идет именно о непролонгации, а не о денонсации.