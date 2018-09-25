В СНГ уличили ИГИЛ* в намерении создать «халифат» в Центральной Азии

«Исламское государство»* может создать «халифат» в Центральной Азии. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков во время выступления на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По его словам, боевики также намерены активизировать «спящие ячейки» в регионе.

Как отметил вице-премьер Киргизии Жениш Разаков, террористические угрозы на территории Центральной Азии и стран СНГ в настоящее время только усиливаются, а также принимают долговременный характер.

При этом особую озабоченность представляет собой факт, что боевики также пытаются проникнуть в регион с севера Афганистана для дестабилизации обстановки, уточняет РИА Новости.

* «Исламское государство», ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ