«Разборка» жителя Челябинска с пятиклассником в стенах школы попала на видео

Сотрудники Следственного комитета Челябинска возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего убийством ученику пятого класса местной школы. Разборки с ребенком попали на кадры камеры видеонаблюдения.

На них видно, как мужчина подходит к сидящим на скамейке школьникам и хватает за шиворот одного из них. Учительница, которая также присутствует при этом, пытается остановить разъяренного челябинца. В какой-то момент он бьет ребенка.

Следствию удалось установить, что буян - отец ученика второго класса этой же школы. Якобы избитый пятиклассник обидел его, и тот нажаловался отцу. Тумаками в коридоре дело не ограничилось. Избиение несовершеннолетнего продолжилось в школьном дворе. Досталось и учительнице, которая пыталась утихомирить родителя. Мальчику удалось убежать.

Удары и угрозы убийством продолжились, когда мужчина догнал ребенка. В итоге за него вступились прохожие, которые вызвали полицию. Где в этот момент находился школьный охранник и был ли он вообще, не сообщается.