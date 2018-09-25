Новым мэром Екатеринбурга избран Александр Высокинский

Главой Екатеринбурга назначен Александр Высокинский. Об этом решении стало известно сегодня, 25 сентября, на первом заседании городской думы. За кандидатуру Высокинского единодушно проголосовали все присутствовавшие.

Полное согласие в выборе нового мэра города подтвердил и председатель гордумы Игорь Володин.

«Поразительное единодушие», - подчеркнул он.

Высокинский окончил Уральскую академию государственной службы, а позже - аспирантуру Академии государственной службы при президенте РФ в Москве. Он также имеет степень кандидата экономических наук, уточняет сайт «Комсомольскойя Правды».