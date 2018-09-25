Новым мэром Екатеринбурга избран Александр Высокинский
За кандидатуру Высокинского единодушно проголосовали все присутствовавшие во время заседания гордумы.
Фото: екатеринбург.рф
Главой Екатеринбурга назначен Александр Высокинский. Об этом решении стало известно сегодня, 25 сентября, на первом заседании городской думы. За кандидатуру Высокинского единодушно проголосовали все присутствовавшие.
Полное согласие в выборе нового мэра города подтвердил и председатель гордумы Игорь Володин.
«Поразительное единодушие», - подчеркнул он.
Высокинский окончил Уральскую академию государственной службы, а позже - аспирантуру Академии государственной службы при президенте РФ в Москве. Он также имеет степень кандидата экономических наук, уточняет сайт «Комсомольскойя Правды».