Китай предложил России объединить усилия против американских санкций

Российско-китайские совместные усилия могут преодолеть негативные последствия санкционного давления со стороны США. Об этом заявил заместитель главы министерства коммерции Китая Фу Цзыин.

Замминистра уверен, что между РФ и КНР существуют все необходимые условия для успешного сотрудничества.

«Экономики двух государств взаимовыгодно дополняют друг друга… В связи с этим мы путем обоюдных усилий можем преодолеть возникшие проблемы», - сказал Фу Цзыин.

Ранее Белый дом объявил, что новые тарифы на китайские товары вступят в силу 24 сентября и до конца года сохранятся на уровне 10%. А с 1 января они должны вырасти уже до 25%. В заявлении администрации США отмечалось, что в случае если КНР предпримет ответные меры, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп введет третий этап пошлин на китайские товары, общая стоимость которых будет составлять порядка 267 миллиардов долларов.