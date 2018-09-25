Google Chrome тайно ввел функцию авторизации пользователей без их согласия

Пользователи интернет-браузера Google Chrome были неприятно удивлены новой функцией, о которой сервис их не предупредил. По данным специалистов, сервис автоматически авторизует всех, кто заходил в систему Sync.

Впервые об этой функции стало известно 5 сентября, когда она появилась в 69-й версии интернет-браузера. Однако согласие пользователей на автоматическую авторизацию в системе синхронизации различных сервисов с аккаунтов Google не запрашивается.

Таким образом, если пользователь зашел в какой-либо сервис с помощью своей учетной записи Google, он автоматически авторизуется с ее помощью и в других сервисах. А сама компания получает не только историю просмотра веб-сайтов, но и платежные данные, логины и пароли и другие сведения.

Как уточняет ZDNet, нововведение первым обнаружил эксперт в сфере криптографии Мэтью Грин. Однако инженеры Google такую информацию опровергли.

Ранее еще одно обновление разочаровало пользователей браузера Google Chrome.