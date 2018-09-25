Создатели Instagram объявили о своем уходе из компании - СМИ

Соучредители популярной социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер намерены уйти из компании и уже объявили о своей отставке. Однако о причинах такого решения они пока не сообщают, передает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что Систром находился на посту главного управляющего, а Кригер - главного технического директора.

Кроме того, представители компании Facebook, которые являются владельцами не только социальной сети, но и Instagram, в настоящее время информацию не комментируют.

Ранее стало известно, что популярный мессенджер Instagram обзавелся новой функцией.