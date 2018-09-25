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Одной из ключевых тем Генассамблеи ООН станет ситуация в Сирии

Алексей Головко
09:16 25.09.2018
По словам госсекретаря США, американская сторона намерена обсудить с представителями РФ сообщения о поставках в Сирию комплексов С-300.

О грядущих российских поставках в Сирию С-300 много говорят на другой стороне земного шара. В Нью-Йорке начинает свою работу 73-я Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. И это - одна из тем. Вопросов планируют обсудить много и разных - от вирусных заболеваний и борьбы с терроризмом до нераспространения химического оружия.

Российскую делегацию в этом году возглавляет Сергей Лавров. Сразу по прилете он принял участие в министерской встрече «Пятерки» с Ираном. В отличие от США представители России, Франции, Великобритании, Германии и Китая еще раз подтвердили, что Тегеран выполняет свои обязательства по ядерной сделке. И теперь страны собираются создать специальный механизм для расчетов с Ираном в условиях американских санкций.

«Участники встречи обсудили дальнейшие действия для эффективного выполнения всех аспектов Совместного всеобъемлющего плана действий. Они также отметили, что сейчас находятся в поиске практических решений тех последствий, которые возникли в результате одностороннего выхода США из соглашения, и глубоко сожалеют о введенных Америкой санкциях», - заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Пока основным медийным лицом ассамблеи остается Дональд Трамп. США в этом году председательствуют на Генассамблее, и американский президент проводит много переговоров. С Южной Кореей он подписал соглашение о свободной торговле и очень удивился тому, как выглядит его имя в корейском написании.

Одной из ключевых тем Генассамблеи, конечно же, станет ситуация в Сирии. После заявления Сергея Шойгу о поставках в ближайшее время арабской республике установок С-300 американская сторона не на шутку взволновалась. Ведь эти зенитно-ракетные системы могут сделать небо Сирии неприступным для самолетов западной коалиции.

«У нас большое количество тем для предстоящих переговоров с русскими. И их решение о поставке С-300 будет среди них. Мы пытаемся найти точки соприкосновения для сотрудничества, но также мы видим и случаи, где они работают против американских интересов, и мы считаем, что они должны нести за это ответственность», - сказал госсекретарь США Майк Помпео.

В эти дни в Нью-Йорке будет много разговоров о Северной Корее, Иране и Украине. Запланировано обсуждение вопросов экологии и энергетики. Но пока конкретики еще мало, зато много околоооновских сплетен.

Например, журналисты TNYT узнали, что шторы в кабинете постпреда США при ООН Ники Хейли стоят 52 тысячи долларов. Разгорелся скандал. Правда, потом выяснилось, что куплены они еще при администрации Барака Обамы. Здание с такими роскошными занавесками находится прямо напротив штаб-квартиры ООН. И по пути на ассамблею теперь каждый делегат сможет оценить, в каких непростых условиях работает здесь американская дипломатия.

Генеральная ассамблея интересна еще и тем, что в кулуарах здания ООН в эти дни могут происходить самые неожиданные встречи. Например, спонтанное общение лидеров стран, у которых даже нет дипломатических отношений друг с другом. А значит, очередная, 73-я встреча на нейтральной территории может преподнести немало сюрпризов.

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